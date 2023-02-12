Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen’den deprem bölgesinde karşılaştığı Ümit Özdağ’a sert tepki | Video 12.02.2023 | 15:19 Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, deprem bölgesindeki arama kurtarma faaliyetlerinde “Önce AK Partililer çıkartılıyor” diyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a “Siyaseti bunun içerisine sokmak kadar adice bir şey olamaz” diyerek tepki gösterdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 İli etkileyen depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kahramanmaraş'taki arama kurtarma çalışmalarını takip etmek üzere bölgeye gitti. Deprem bölgesi ziyareti sırasında arama kurtarma çalışmaları için " Önce Ak Parti'liler çıkartılıyor. Bunu söylemek istemezdim ama sahada bunu duyuyorsunuz." şeklinde açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'la karşılaşan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bu sözleri için Özdağ'a tepki gösterdi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Açıklamanızı dinledim çok üzüldüm onu söyleyeyim size. Bakın arkadaşlar bunlar intibayla olmaz bizim acımız çok büyük. Ama sesleniyorken AK Partili misin, CHP'li misin şeklinde konuşmalarınızı dinledim. Bir de burada gelip acı paylaşıyorsunuz. Biz burada hep beraberiz. Birlik beraberlik içerisinde bu acıyı paylaşırken bu siyaseti bunun içerisine sokmak kadar adice bir şey olamaz. Bu nasıl bir şey, yapmayın böyle şeyler" dedi.

Ümit Özdağ da "Önce AK Partililer çıkartılıyor" şeklinde sözleri kendisinin söylemediğini ileri sürdü.