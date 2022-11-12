İstanbul’da 39 ilçede 695 bin konut yenilendi, 93 bin konutun dönüşümü sürüyor | Video

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlığın ülke genelinde kentsel dönüşüm alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Neden mi kentsel dönüşüm” başlığı ile İstanbul Kirazlıtepe Mahallesi’nde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmalarının anlatıldığı video yayınladı.