İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur iftiraları için özür dileyecek mi? | Video

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Salda Gölü’ndeki çalışmaları eleştirirken kullandığı “Salda’nın kumunu tek tek alır onların uygun yerlerine monte ederiz” sözleriyle tepki çekti. Cesur'un skandalları bunla da sınırlı kalmadı. İP'li vekil Aylin Cesur, tepkilerin odağında yer alınca hedef saptırmak için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak A Haber'e iftira attı.

İyi Partili Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Burdur'da bir kongredeki konuşmasında edebe sığmayan ifadeler kullandı. Cesur, "Salda'nın kumunu tek tek alır onların uygun yerlerine monte ederiz" sözleriyle tepki topladı. Sarf ettiği sözlere tepki gelince de inkar etmeye çalıştı ancak Cesur'un yaptığı konuşma kayıt altında olduğundan bu kez toplum vicdanından kaçamadı.







TEPKİ ÇEKİNCE AHABER'İ HEDEF ALDI

İP'li Cesur, tepkiler çığ gibi büyüyünce hedef saptırmak için A Haber'i hedef aldı.

Cesur, iftira odaklı paylaşımında "A Haber klasiği. Salda Gölü'ne yüklenici firmanın yaptığı; Çevre Şeh Bakğ'nın başlattığı, "götürülen kumları alıp, eski yerine monte etme işlemine", benim firmayı eleştirerek "tamamlamazsa biz kumu yerine monte ederiz" dememi, hükümete monte diye vermiş" ifadelerini kullandı. Cesur'un şimdi özür dileyip dilemeyeceği merak konusu!