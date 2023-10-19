Video Haber İzmir’de tutuklanan cinayet zanlısının ailesi sınır dışı edilecek
İzmir’de tutuklanan cinayet zanlısının ailesi sınır dışı edilecek

İzmir’de tutuklanan cinayet zanlısının ailesi sınır dışı edilecek

19.10.2023 | 21:20

İzmir’in Bornova ilçesinde 20 yaşındaki yabancı uyruklu şahsın, babasının kavga ettiği kişilere av bıçağıyla saldırması sonucu 1 kişinin ölmesi 1 kişinin de ağır yaralandığı olayda oğul tutuklanırken, baba adli kontrolle serbest kaldı. Cinayet zanlısının ailesinin ise sınır dışı edileceği öğrenildi.

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