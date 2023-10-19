İzmir’de tutuklanan cinayet zanlısının ailesi sınır dışı edilecek

İzmir’in Bornova ilçesinde 20 yaşındaki yabancı uyruklu şahsın, babasının kavga ettiği kişilere av bıçağıyla saldırması sonucu 1 kişinin ölmesi 1 kişinin de ağır yaralandığı olayda oğul tutuklanırken, baba adli kontrolle serbest kaldı. Cinayet zanlısının ailesinin ise sınır dışı edileceği öğrenildi.