Video Haber Japonya’daki gemide karantina sona eriyor! Yolcular tahliye edilmeye başlandı | Video

Japonya’daki gemide karantina sona eriyor! Yolcular tahliye edilmeye başlandı | Video

Japonya’daki gemide karantina sona eriyor! Yolcular tahliye edilmeye başlandı | Video
19.02.2020 | 09:20

Korona virüsü nedeniyle karantina altında tutulan gemideki yolcular tahliye edilmeye başlandı. Gün sonuna kadar 500 dolayında yolcunun gemiyi terk etmesi bekleniyor. Hong Konglu bir yolcunun gemiyi terk ettikten sonra enfekte olduğunun anlaşılması üzerine Japonya’da karantina altına alınan gemideki 2 haftalık bekleyiş bugün itibariyle son buluyor.

Dün Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato'nun yaptığı "Son testlerde negatif çıkmaları halinde yolcular yarından itibaren gemiyi terk edebilecek" açıklamasının ardından bugün tahliye süreci başladı. Sabah saatlerinden itibaren gemiyi terk etmeye başlayan ilk grubun, tahsis edilen otobüslerle limandan ayrıldığı belirtildi.

Son testler negatif çıktı

Gemiyi terk eden yolcuların karantina süresinin bitiminde yapılan son testlerde negatif çıkan ve virüs belirtisi göstermeyen kişiler olduğu öğrenilirken, normal hayatlarına dönebilecekleri açıklandı. Ancak söz konusu kişilerin, sağlık otoriteleri ile telefon üzerinden iletişimi tedbir amaçlı sürdüreceği bildirildi.

Enfekte yolcularla oda paylaşanlar kalıyor

Öte yandan gemide şimdiye dek enfekte olduğu belirlenen kişilerle aynı odayı paylaşan yolcuların ise gemide kalmaya devam edeceği öğrenildi. Söz konusu kişiler, aynı odada kaldıkları enfekte olan yolcudan son ayrıldıkları tarihten başlamak üzere 14 gün gözetim altında tutulacak. Gemi mürettebatının ne zaman tahliye edileceğinin ise, Japonya hükümetinin gemi işletmecisi şirketle yapacağı görüşmelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

Ülkeler vatandaşlarını tahliye edecek

Hong Konglu bir yolcunun gemiyi terk ettikten sonra enfekte olduğunun anlaşılması üzerine Japonya'da karantina altına alınan gemide karantinanın başladığı 5 Şubat'ta 3 bin 700 kişinin bulunduğu açıklanmıştı. Virüse yakalanan yolcular sağlık kuruluşlarına sevk edilirken, daha önce ABD ve Güney Kore gemideki vatandaşlarını Japonya'ya gönderdiği uçaklarla tahliye etmişti. Aralarında İtalya, Kanada, Avustralya ve İsrail'in de bulunduğu birçok ülkenin ise önümüzdeki günlerde Japonya'ya gönderecekleri uçaklarla vatandaşlarını tahliye etmesi bekleniyor.

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