Kritik Kabine Toplantısı başladı! Yüz yüze eğitim olacak mı? Aşısızlara kısıtlama gelecek mi? | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 13.50'de başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı basına kapalı gerçekleştiriliyor. Toplantıda, 'Yüz yüze eğitin olacak mı? Aşısızlara kısıtlama gelecek mi?' sorularına da yanıt aranıyor. Ziya Selçuk'tan görevi devralan Mili Eğitim Bakanı Mahmur Özer ilk kez Kabine Toplantısına katılırken, yüz yüze eğitimin nasıl olacağı konusunda sunum yapacağı belirtiliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası ulusa sesleniş konuşması yaparak alınan kararları duyuracak.