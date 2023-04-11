Video Haber Macron’un konuşması protestocular tarafından kesildi | Video
Macron’un konuşması protestocular tarafından kesildi | Video

Macron’un konuşması protestocular tarafından kesildi | Video

11.04.2023 | 19:27

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hollanda ziyareti kapsamında Nexus Enstitüsü’nde yaptığı konuşma sırasında protesto edildi.

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