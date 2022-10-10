Mansur Yavaş'ın vetosunun ardından 2. karar! Ankaralı suyu yüzde 50 indirimli kullanacak | Video
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, suya, konutta yüzde 149.4 ile yüzde 352.4, işyerinde yüzde 150.35, köylerde yüzde 211.7, mandırada yüzde 536.4 oranında zam yapmıştı. Mansur Yavaş, Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim getiren kararı veto etmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim kararını 2. defa aldı. Mansur Yavaş’ın veto kararı iptal edildi, Ankaralı suyu yüzde 50 indirimli kullanacak.