Video Haber Mardin’de teslim olan kadın terörist ailesi ile böyle buluştu

Mardin’de teslim olan kadın terörist ailesi ile böyle buluştu

Mardin’de teslim olan kadın terörist ailesi ile böyle buluştu
13.04.2021 | 16:12

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Başarılı operasyonlar ve ikna çalışmalarıyla terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Teslim olan 24 yaşındaki kadın terörist ailesiyle buluşturuldu.

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PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet yürüten örgüt mensuplarının teslim olmalarının sağlanmasına yönelik Mardin Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri koordinesinde sürdürülen ikna çalışmaları kapsamında; 12 Nisan 2021 tarihinde; 2015 yılında örgüte katılan ve silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranıyor kaydı olan S.A. isimli kadın örgüt mensubunun Şırnak ili Habur Kara Hudut Kapısından teslim olması sağlandı. Kadın terörist Mardin İl Emniyet Müdürlüğünde ailesi ile buluşturuldu.

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