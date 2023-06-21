Marmaris’te orman yangını söndürüldü | Video
Marmaris Çetibeli Balan Dağı bölgesinde orman yangını başladı. Karadan ulaşımın zor olduğu bölgede çıkan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde görevli tüm hava araçları sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangın sonucunda 1 dekar alan zarar gördü.
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