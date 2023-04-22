Video Haber Mesut Hakkı Caşın: "Enerji bağımsızlığının tohumu Berat Albayrak'a ait" | Video
Mesut Hakkı Caşın:

Mesut Hakkı Caşın: "Enerji bağımsızlığının tohumu Berat Albayrak'a ait" | Video

22.04.2023 | 14:23

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Mesut Hakkı Caşın, Türkiye'nin enerji yolculuğunu A Haber'de anlattı.

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