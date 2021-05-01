MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 1 Mayıs mesajı: İdeolojik önyargılara hapsetmek emekçilere husumettir | Video

Son dakika haberine göre; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tahrik ve provokasyonlara karşı da uyarıda bulundu. Bahçeli, "1 Mayıs’ı ideolojik ve siyasi önyargılara hapsetmek, marjinal ve yasa dışı örgütlerin ihanet zemini olarak görmek emekçilerimize büyük bir haksızlık ve husumettir." sözleri ile de 1 Mayıs üzerinden kutuplaşma ve kamplaşma yaratanlara tepki gösterdi.