Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? CHP'li Eren Erdem'den "U" dönüşü: 'Kılıçdaroğlu partinin adayıdır' | Video

CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, bir televizyon kanalında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Eren Erdem, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki isim ile ilgili çok net konuştu, "CHP'de mevzu bitti zaten." dedi.