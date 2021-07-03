Video Haber Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'Telafi eğitimi' açıklaması! Telafi eğitimi nasıl uygulanacak? Kimler katılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'Telafi eğitimi' açıklaması! Telafi eğitimi nasıl uygulanacak? Kimler katılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'Telafi eğitimi' açıklaması! Telafi eğitimi nasıl uygulanacak? Kimler katılacak?
03.07.2021 | 12:05

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'Telafi eğitimi' açıklaması! Telafi eğitimi nasıl uygulanacak? Kimler katılacak? 02:15
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'Telafi eğitimi' açıklaması! Telafi eğitimi nasıl uygulanacak? Kimler katılacak? 03.07.2021 | 12:05
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Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan telafi eğitimi açıklaması! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Gönüllülük esasına göre öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini içeren program, "eğitim faaliyetleri fiziksel", "sosyal-duygusal", "akademik gelişim" ve "özel eğitim alanı" olmak üzere dört ana temaya uygun planlanacak" dedi.

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