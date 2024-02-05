Video Haber MSB duyurdu: 11 terörist etkisiz hale getirildi | Video
MSB duyurdu: 11 terörist etkisiz hale getirildi | Video

MSB duyurdu: 11 terörist etkisiz hale getirildi | Video

05.02.2024 | 11:07

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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