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OTOMATİK OYNAT
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MSB'den acı haber: Pençe-Kilit bölgesinde 2 asker şehit oldu | Video 11.09.2022 | 18:33
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CHP'li Büyükerşen'den zam isteyen işçilere skandal sözler | Video 11.09.2022 | 14:18
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Yunan unsurlar tarafından ateş açılan gemi gündüz görüntülendi | Video 11.09.2022 | 08:53
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Mahmut Övür | 6'lı masanın altı, üstünü karıştırdı 10.09.2022 | 16:30
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Sivas’ta kaza: 1 ölü 6 yaralı | Video 09.09.2022 | 19:08
Milli Savunma Bakanlığınca, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı bildirildi.