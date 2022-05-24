Muhalefetin anketçisinden skandal seçim önerisi: "Türkiye'yi alırsanız 3 gün sonra..." | Video
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Muhalefete yakınlığıyla bilinen MetroPoll araştırma şirketi sahibi Özer Sencar'dan katıldığı canlı yayında skandal ifadeler geldi. Sunucunun "Belediye başkanları aday olduğunda oradaki görevi AK Parti'li bir isime devretmiş olacak. Bu göze alınmalı mı sizce?" sorusuna yanıt veren Sencar'ın açıklamaları tepki çekti.