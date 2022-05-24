Video Haber Muhalefetin anketçisinden skandal seçim önerisi: "Türkiye'yi alırsanız 3 gün sonra..." | Video
Muhalefetin anketçisinden skandal seçim önerisi:

Muhalefetin anketçisinden skandal seçim önerisi: "Türkiye'yi alırsanız 3 gün sonra..." | Video

24.05.2022 | 00:48

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Muhalefete yakınlığıyla bilinen MetroPoll araştırma şirketi sahibi Özer Sencar'dan katıldığı canlı yayında skandal ifadeler geldi. Sunucunun "Belediye başkanları aday olduğunda oradaki görevi AK Parti'li bir isime devretmiş olacak. Bu göze alınmalı mı sizce?" sorusuna yanıt veren Sencar'ın açıklamaları tepki çekti.

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