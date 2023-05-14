Muharrem İnce’den çok çarpıcı açıklama: "Eski arkadaşlarıma da dava açacağım" | Video

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı yarışından çekildiğini açıklamıştı. Oyunu Çankaya’da kullanan İnce, "50 gün bana ne yaşattılarsa Allah da onlara onu yaşatsın. Bunu yayanların her birine dava açacağım. Sırf siyasi gerekçelerle beni yıpratmak için... Eski arkadaşlarım dahil, hepsini tek tek avukatlarım şu anda tarıyorlar. Kim bunları yaydıysa hepsine dava açacağım" diye konuştu.