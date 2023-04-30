Video Haber Pendik’te laf atma kavgası kamerada: Sosyal medya fenomeninin tekme yumrukları havada uçuştu | Video
Pendik’te laf atma kavgası kamerada: Sosyal medya fenomeninin tekme yumrukları havada uçuştu | Video

Pendik’te laf atma kavgası kamerada: Sosyal medya fenomeninin tekme yumrukları havada uçuştu | Video

30.04.2023 | 23:13

Pendik’te sosyal medyada hesabında babasıyla çektiği videolar ile tanınan Alişen Olucak trafikte laf atma meselesinden 2 kişiyle tartışma yaşadı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüşürken, fenomenin tekme yumrukları havada uçuştu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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