Pendik’te laf atma kavgası kamerada: Sosyal medya fenomeninin tekme yumrukları havada uçuştu | Video

Pendik’te sosyal medyada hesabında babasıyla çektiği videolar ile tanınan Alişen Olucak trafikte laf atma meselesinden 2 kişiyle tartışma yaşadı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüşürken, fenomenin tekme yumrukları havada uçuştu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.