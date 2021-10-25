Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:57
Rusya'da 5 katlı binada doğal gaz patlaması | Video 25.10.2021 | 20:16
36:45
01:56
İstanbul’da trafik yoğunluğu | Video 25.10.2021 | 18:26
02:50
Ardahan- Sahara Geçidi'nde kar ve tipi etkili | Video 25.10.2021 | 18:15
01:40
Rick Kasırgası Meksika’da karaya ulaştı | Video 25.10.2021 | 17:30
08:12
Başkan Erdoğan rest çekmişti. Büyükelçiliklerden peş peşe geri adım | Video 25.10.2021 | 16:43
03:29
Erzurum'da PKK'nın 28 yıl önce katlettiği 33 kişi anıldı 25.10.2021 | 16:09
02:58
05:58
Yavuz Donat | Türkiye’nin lezzet fuarı YÖREX 25.10.2021 | 15:43
02:56
Haşmet Babaoğlu | Bir cephanelik olarak Yunanistan... Neden? 25.10.2021 | 15:41
03:27
Engin Ardıç | Profesör Zihni Sinir 25.10.2021 | 15:39
01:49
Mehmet Barlas | Açıklamanın zamanıdır 25.10.2021 | 15:37
03:50
01:24
CHP'li Varer DHKP-C'li teröriste 'Yoldaş' dedi 25.10.2021 | 11:36
01:07
FETÖ’de çözülme devam ediyor | Video 25.10.2021 | 10:52
03:05
DHKP-C’ye büyük darbe! Mühimmat deposu çökertildi | Video 25.10.2021 | 10:43
02:59
Kılıçdaroğlu'nun İzmir ziyaretinde gergin anlar | Video 24.10.2021 | 16:51
01:17
CHP'li Başkan, kendisine ayrılan yeri beğenmedi, olay çıkarttı | Video 24.10.2021 | 13:24
00:26
Fatih'te arızalanan İETT otobüsü vatandaşlar tarafından itildi | Video 24.10.2021 | 00:07
Rusya'ya bağlı Tataristan'da 5 katlı bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında binanın 2 katı çöktü.