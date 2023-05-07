Sabah.com.tr’ye konuşan genç: Allah onu başımızdan eksik etmesin | Video
Yüzyılın Mitingi Atatürk Havalimanı’nda başladı. 39 ilçeden yola çıkan 1 milyon 700 bin vatandaş, miting alanına aktı. sabah.com.tr ekibi de tarihi mitingi kayıt altına aldı. Sabah.com.tr mikrofonuna konuşan genç, "Ülkeye sadece yararı olduğu için destekliyorum. Onu çok seviyoruz. Allah onu başımızdan eksik etmesin” dedi.
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