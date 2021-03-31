Sağlık Bakanlığı'nda flaş koronavirüs aşısı duyurusu "Türkiye'ye getirilerek Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirildi"
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
07:35
Burundan sprey koronavirüs aşısı açıklaması "Yeni mutantlara karşı hızla..." 31.03.2021 | 11:20
03:13
Engin Ardıç | Pek tutarlı maşallah 31.03.2021 | 12:02
06:02
01:39
Anayasa Mahkemesi'nden flaş 'Ömer Faruk Gergerlioğlu' kararı 31.03.2021 | 10:30
00:20
02:14
01:04
Kahramanmaraş'ta askeri kışlada yangın 31.03.2021 | 09:11
03:48
Hilal Kaplan | Orhan Pamuk ve Ayasofya 30.03.2021 | 17:10
05:27
03:50
Salih Tuna | Bu utançtan kurtulamazsınız! 30.03.2021 | 16:00
04:23
Özlem Doğaner | Gençliğe yatırım 30.03.2021 | 15:58
03:57
Burhanettin Duran | Uluslararası sistem nereye? 30.03.2021 | 15:56
01:49
04:20
Mahmut Övür | FETÖ ve irtica 30.03.2021 | 13:50
03:54
SON DAKİKA: Google Rekabet Kurulu'na sözlü savunma verdi 30.03.2021 | 13:24
04:00
Okan Müderrisoğlu | Reel gündem, stratejik hedefler... 30.03.2021 | 13:27
05:39
Yavuz Donat | Mehmet Keçeciler 30.03.2021 | 12:53
03:21
Koronavirüs haritasındaki tek mavi il olan Şırnak nasıl başardı? 30.03.2021 | 11:43
04:20
37:03
MHP Lideri devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 30.03.2021 | 11:16
Sağlık Bakanlığı: 2,8 milyon doz BionTech aşısı Türkiye'ye getirilerek Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirildi.Türkiye'de başarılı bir şekilde yürütülen aşı çalışmalarına BionTech aşısı da dahil oldu. Son sevkiyatlarla toplam 2,8 milyon doza ulaşan BionTech aşıları, özel koşullara sahip Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı depolarına yerleştirildi.