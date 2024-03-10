Video Haber Sakarya’da DEAŞ Terör Örgütüne operasyon | Video
Sakarya’da DEAŞ Terör Örgütüne operasyon | Video

Sakarya’da DEAŞ Terör Örgütüne operasyon | Video

10.03.2024 | 09:27

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sakarya’da DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-11” operasyonlarında 33 şüpheli yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Sakarya'da DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-11" operasyonlarında 33 şüpheli yakalandığını açıkladı. Yerlikaya paylaşımında

"Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmaların sonucundan şüphelilerin; yaklaşan yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı ve arayışı içerisinde oldukları, çatışma bölgelerine elemanları sağladıklarını, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve kaçak mescit ve medrese yapılması şeklinde faaliyet yürütüldüğü tespit edildi" ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya paylaşımında operasyonlar sonucu, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, çok miktarda döviz ve çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel dokumana el konulduğunu belirtti.

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