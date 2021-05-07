Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den F-35 açıklaması: ABD’nin son mektubu bizi haklı çıkardı | Video

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yaptığı son dakika açıklamasında; ABD'nin F-35 kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "F-35 programından hiçbir ülke tek taraflı çıkartılamaz demiştik." ifadelerini kullanan Demir, ABD’nin son mektubu bizi haklı çıkardı. dedi.