Selçuk Bayraktar’dan duygulandıran paylaşım: Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik | Video
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BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşımda bulundu. Bayraktar’ın, “Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik” ifadeleriyle başladığı videolu paylaşımına, “İnsan doğar, yaşar ve ölür. Ruhları ve eserleriyle geride kalanlara ilham kaynağı olanlarsa yaşamaya devam eder. Ebediyete yürüyen tüm arkadaşlarımızın ve şehitlerimizin ruhları şâd olsun” notunu düştü.