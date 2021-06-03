Siyasette 2. Ali Babacan vakası! Abdullah Gül onayladığı tezkerenin Meclis'ten geçmemesini istedi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:05
00:45
Netanyahu dönemi sona eriyor | Video 03.06.2021 | 02:44
01:54
Netanyahu’nun rakipleri koalisyon hükümetini kurmakta anlaştı | Video 03.06.2021 | 00:41
00:43
Başkan Erdoğan, milli sporcuları kabul etti: Göğsümüzü kabarttınız | Video 03.06.2021 | 00:15
10:03
01:25
BM'den Emine Erdoğan'a anlamlı ödül | Video 02.06.2021 | 20:31
00:46
SON DAKİKA! Bakan Koca duyurdu: Tüm öğretmenler aşılanacak | Video 02.06.2021 | 19:49
00:38
04:09
Son dakika: MGK bildirisi yayımlandı! Terörle mücadele vurgusu... | Video 02.06.2021 | 19:01
00:07
06:01
00:49
01:18
Kritik MGK toplantısı başladı. İşte ele alınan konular | Video 02.06.2021 | 17:22
02:13
4. yargı paketinde sona yaklaşılıyor. İşte detaylar... | Video 02.06.2021 | 17:23
00:05
MSB açıkladı. 3 terörist etkisiz | Video 02.06.2021 | 16:59
03:40
03:41
Hıncal Uluç | Esas olan turizmi kurtarmak!.. 02.06.2021 | 14:51
07:12
Yavuz Donat | Yetmez ama evet 02.06.2021 | 14:15
02:48
Mahmut Övür | İkinci Baykal sahaya iniyor 02.06.2021 | 13:45
05:59
Dilek Güngör | Anadolu’da kadın şahlanışı... 02.06.2021 | 13:43
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 2003’teki 1 Mart tezkeresini önce imzalayıp sonra tezkerenin Meclis’ten geçmemesi için kulis yaptığı ortaya çıktı. Bir televizyon programına katılan Siyaset Bilimci Prof. Dr. Mehmet Şahin, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, 2003’teki Irak tezkeresini önce imzalayıp sonra Meclis’e sevk ettiğini, ardından tezkerenin reddi yönünde çalışma yaptığını anlattı. İşte ikinci Ali Babacan vakasını perde arkası.