Video Haber Siyasette 2. Ali Babacan vakası! Abdullah Gül onayladığı tezkerenin Meclis'ten geçmemesini istedi | Video

Siyasette 2. Ali Babacan vakası! Abdullah Gül onayladığı tezkerenin Meclis'ten geçmemesini istedi | Video

Siyasette 2. Ali Babacan vakası! Abdullah Gül onayladığı tezkerenin Meclis'ten geçmemesini istedi | Video
03.06.2021 | 10:37

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 2003’teki 1 Mart tezkeresini önce imzalayıp sonra tezkerenin Meclis’ten geçmemesi için kulis yaptığı ortaya çıktı. Bir televizyon programına katılan Siyaset Bilimci Prof. Dr. Mehmet Şahin, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, 2003’teki Irak tezkeresini önce imzalayıp sonra Meclis’e sevk ettiğini, ardından tezkerenin reddi yönünde çalışma yaptığını anlattı. İşte ikinci Ali Babacan vakasını perde arkası.

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