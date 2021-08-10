Son dakika: 10 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 10 Ağustos koronavirüs verilerini paylaştı. Bugün vaka sayısı 26 bin 597 olurken, vefat sayısı da 124 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı ve tedbir uyarılarını yineleyerek "Vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutmak zorundayız. Aşı ile bağışıklık sağlanmadan tedbirsizlik kısır döngü ile sonuçlanır. Aşı olun. Tedbirlere uyun" ifadelerine yer verdi. Öte yandan aşılamada yüzde 75 seviyesinin üzerine çıkan Bartın ve Burdur mavi kategoriye geçen iller arasında yer aldı.