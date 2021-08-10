Son dakika: 10 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:06
01:42
Bodrum’daki yangında gece görüşlü 4 helikopter görevde | Video 11.08.2021 | 00:00
00:08
01:01
Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson İstanbul'da | Video 10.08.2021 | 23:05
01:14
00:29
02:17
Bodrum yeniden alevlere teslim oldu | Video 10.08.2021 | 21:24
03:10
Ankara'da belediye görevlilerinden A Haber'e tehdit | Video 10.08.2021 | 19:24
04:04
Köyceğiz’de alevlerle mücadele | Video 10.08.2021 | 19:10
04:10
01:40
03:24
Son dakika haberi: YKS'de baraj puanı düştü! Başkan Erdoğan duyurdu | Video 10.08.2021 | 18:09
10:40
01:29
01:45
Eyüpsultan'da iş yerinde patlama | Video 10.08.2021 | 17:41
03:42
Hilal Kaplan | THK’ya ilk kayyumu Ecevit atamıştı 10.08.2021 | 17:19
04:33
03:02
Hasan Basri Yalçın | Suriye’de 180 derece dönüş ne demek? 10.08.2021 | 15:21
06:52
Yavuz Donat | Sosyal medya ve ötesi 10.08.2021 | 15:18
00:30
Van ve Hakkari'de PKK operasyonu: 7 gözaltı | Video 10.08.2021 | 15:10
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 10 Ağustos koronavirüs verilerini paylaştı. Bugün vaka sayısı 26 bin 597 olurken, vefat sayısı da 124 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı ve tedbir uyarılarını yineleyerek "Vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutmak zorundayız. Aşı ile bağışıklık sağlanmadan tedbirsizlik kısır döngü ile sonuçlanır. Aşı olun. Tedbirlere uyun" ifadelerine yer verdi. Öte yandan aşılamada yüzde 75 seviyesinin üzerine çıkan Bartın ve Burdur mavi kategoriye geçen iller arasında yer aldı.