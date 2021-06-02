Son dakika: 2 Haziran koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum… | Video
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Son dakika haberleri: İlk olarak Aralık 2019’da Çin’in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını ülkemizde de etkisini sürdürüyor. Bir dönem 60 binlere kadar yükselen vaka sayısı nedeniyle 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma sürecine girildi. Tam kapanma tedbirlerinin ardından vaka sayısı kontrol altına alındı ve 10 binin altına kadar geriledi. Bu süreçte hasta ve vefat sayısında da büyük düşüş gözlemlenirken, Sağlık Bakanlığı 2 Haziran koronavirüs verilerini açıkladı. İşte 2 Haziran Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum…