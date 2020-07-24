Son dakika: 24 Temmuz koronavirüs günlük vaka sayısı açıklandı! Son 24 saatte 17 kişi hayatını kaybetti | Video

Son dakika haberi: Koronavirüs günlük vaka sayısı hergün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılıyor. Türkiye'de koronavirüse karşı mücadele devam ederken, 24 Temmuz'da gerçekleşen test ve vaka sayısı da açıklandı. Son 24 saatte açıklanan koronavirüs verilerine göre, 42.986 test yapıldı, 937 vaka tespit edildi. 17 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybederken, 1.009 kişi sağlığına kavuştu. Bakan Koca sosyal medya hesabından "Toplam test sayımız 4,5 Milyona yaklaştı. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark, DÜNE KIYASLA AZALDI. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız; erken tanı, yaş, kronik hastalık ve benzeri durumlara bağlı olarak düşüş ve yükseliş gösteriyor." notuyla Türkiye günlük koronavirüs tablosunu paylaştı.