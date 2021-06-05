SON DAKİKA | 5 Haziran koronavirüs tablosu paylaşıldı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum | Video

2019'un Aralık ayında Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını, Türkiye'de ilk olarak 11 Mart 2020'de görülmüştü. Özellikle geçen ay artan vaka ve vefat sayılarını kontrol altına almak amacıyla 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulandı. Tam kapanma tedbirleri ile birlikte özellikle geçen ay rekor seviyelere ulaşan vaka sayısı 10 binin altına geriledi, dün 6 bin 169 yeni vaka tespit edildi. Bu süreçte vefat ve ağır hasta sayısında da ciddi bir düşüş gözlemlenirken, Sağlık Bakanlığı 5 Haziran koronavirüs verilerini paylaştı. İşte 5 Haziran Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum...