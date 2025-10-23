SON DAKİKA | 5 milyarlık kasadan İBB kuryeleri çıktı! Kara para soruşturması Ekrem İmamoğlu’nun rüşvet çarkına uzandı | Video

23.10.2025 | 09:03

Son dakika haberi: Laleli'deki Taç Döviz'e yapılan "kara para" operasyonunda ele geçirilen 5 milyar lira, İmamoğlu'nun yolsuzluk çetesine uzandı. Döviz firması sahibi Atilla Durmaz ile İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın ve para kasaları Adem Soytekin ile Hüseyin Köksal'ın şoförlerinin yoğun telefon trafiği çıktı.