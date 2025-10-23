SON DAKİKA | 5 milyarlık kasadan İBB kuryeleri çıktı! Kara para soruşturması Ekrem İmamoğlu’nun rüşvet çarkına uzandı | Video
23.10.2025 | 09:03
Son dakika haberi: Laleli'deki Taç Döviz'e yapılan "kara para" operasyonunda ele geçirilen 5 milyar lira, İmamoğlu'nun yolsuzluk çetesine uzandı. Döviz firması sahibi Atilla Durmaz ile İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın ve para kasaları Adem Soytekin ile Hüseyin Köksal'ın şoförlerinin yoğun telefon trafiği çıktı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
12:21
01:19
02:10
Başkan Erdoğan, Katar'da resmi törenle karşılandı | Video 22.10.2025 | 12:59
03:26
03:16
Başkan Erdoğan, Kuveyt'te! Resmi törenle karşılandı | Video 21.10.2025 | 14:38
40:03
MHP lideri Devlet Bahçeli: "KKTC Türkiye'ye katılmalıdır" | Video 21.10.2025 | 11:24
02:15
02:46
02:17
Mamak Belediyesi’nde CHP’li meclis üyeleri birbirine girdi! 20.10.2025 | 20:21
04:26
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddianamesi tamamlandı! 20.10.2025 | 17:57
09:18
MKE'den TSK'nın keskin gözlerine iki yeni keskin nişancı silahı | Video 20.10.2025 | 10:38
00:50
01:03
Emine Erdoğan'dan "Uluslararası Sıfır Atık Forumu" paylaşımı | Video 20.10.2025 | 09:00
09:08
Kars’ta CHP karıştı! Kongrede şaibe iddiası gerginliğe neden oldu | Video 19.10.2025 | 16:39
04:11
CHP kongresinde basın mensuplarına saldırı | Video 19.10.2025 | 16:38
08:30
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, oyunu kullandı | Video 19.10.2025 | 15:03
01:03
KKTC, cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında | Video 19.10.2025 | 09:49
21:25
00:48
Özgür Özel yine Türkiye'yi şikayet etti! | Video 18.10.2025 | 14:47
25:46
Başkan Erdoğan: "Türkiye'nin kapısı her yatırımcıya açıktır" | Video 17.10.2025 | 15:58