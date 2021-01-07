Video Haber Son Dakika: ABD Kongre binasında kanlı baskın! Arbede sırasında bir kadın vuruldu | Video

Son Dakika: ABD Kongre binasında kanlı baskın! Arbede sırasında bir kadın vuruldu | Video

Son Dakika: ABD Kongre binasında kanlı baskın! Arbede sırasında bir kadın vuruldu | Video
07.01.2021 | 00:05

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ABD Kongre binası Trump destekçileri tarafından basıldı. Polisler ile göstericiler arasında tansiyon yükseldi ve bir kadın vuruldu. Kongre binasında kadının vurulma anı kameralara yansıdı.

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