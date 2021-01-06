Video Haber Son dakika: ABD'de tarihi kaos! Trump destekçileri Kongre binasını böyle bastı

Son dakika: ABD'de tarihi kaos! Trump destekçileri Kongre binasını böyle bastı

Son dakika: ABD'de tarihi kaos! Trump destekçileri Kongre binasını böyle bastı
06.01.2021 | 23:33

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ABD Başkanı Donald Trump'ın mitinginin hemen ardından Trump destekçileri Kongre binasını bastı. O anlar kameralara işte böyle yansıdı...

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