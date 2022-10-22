Video Haber SON DAKİKA! Adıyaman’da kaza: 1 ölü, 10 yaralı | Video
SON DAKİKA! Adıyaman’da kaza: 1 ölü, 10 yaralı | Video

SON DAKİKA! Adıyaman’da kaza: 1 ölü, 10 yaralı | Video

22.10.2022 | 19:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Denizi kirleten gemiye 795 bin TL ceza | Video 00:16
Denizi kirleten gemiye 795 bin TL ceza | Video 22.10.2022 | 20:13
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan ekonomi mesajı: Faiz lobileri çökmeye başadı | Video 16:03
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz lobileri çökmeye başadı | Video 22.10.2022 | 20:10
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan kimyasal silah iftirasına sert tepki: Bedeli ödetilecek | Video 24:53
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan kimyasal silah iftirasına sert tepki: Bedeli ödetilecek | Video 22.10.2022 | 18:40
SON DAKİKA! Adıyaman’da kaza: 1 ölü, 10 yaralı | Video 00:19
SON DAKİKA! Adıyaman’da kaza: 1 ölü, 10 yaralı | Video 22.10.2022 | 19:00
Malatya’da gençler Başkan Erdoğan’ı coşkuyla karşıladı: Onlara Türkiye Yüzyılı başlıyor de | Video 01:49
Malatya'da gençler Başkan Erdoğan'ı coşkuyla karşıladı: Onlara Türkiye Yüzyılı başlıyor de | Video 22.10.2022 | 18:37
LGBT dayatmasına karşı ‘Büyük aile yürüyüşü’ | Video 00:31
LGBT dayatmasına karşı ‘Büyük aile yürüyüşü’ | Video 22.10.2022 | 17:53
Trafikte yol verme tartışması kamerada | Video 01:10
Trafikte yol verme tartışması kamerada | Video 22.10.2022 | 17:48
Mehmet Barlas | TSK’ya en büyük iftira içeriden geldi 02:33
Mehmet Barlas | TSK’ya en büyük iftira içeriden geldi 22.10.2022 | 17:39
Mahmut Övür | Çikolata tadında bir şehir 03:30
Mahmut Övür | Çikolata tadında bir şehir 22.10.2022 | 17:38
Melih Altınok | Tabanı da ihanet 03:39
Melih Altınok | Tabanı da ihanet 22.10.2022 | 17:36
Haşmet Babaoğlu | Cumartesi notları: Boşluk, boşluk mu? 02:26
Haşmet Babaoğlu | Cumartesi notları: Boşluk, boşluk mu? 22.10.2022 | 17:34
Engin Ardıç | Depremci esnafı 02:17
Engin Ardıç | Depremci esnafı 22.10.2022 | 17:32
Spor sırasında fenalaşıp, ölen uzman çavuş toprağa verildi 01:05
Spor sırasında fenalaşıp, ölen uzman çavuş toprağa verildi 22.10.2022 | 17:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da 00:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da 22.10.2022 | 15:51
Malatya Başkan Erdoğan’ı bekliyor! 20 Milyar TL’lik yatırım 02:06
Malatya Başkan Erdoğan'ı bekliyor! 20 Milyar TL'lik yatırım 22.10.2022 | 14:39
SON DAKİKA: Boğaziçi Üniversitesi’nde yangın! Olay yerinden ilk görüntüler... 02:26
SON DAKİKA: Boğaziçi Üniversitesi'nde yangın! Olay yerinden ilk görüntüler... 22.10.2022 | 13:35
Salih Tuna | Çember daraldı Asuman 02:56
Salih Tuna | Çember daraldı Asuman 22.10.2022 | 13:32
SON DAKİKA: Güneş tutulması olası büyük İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Ersoy canlı yayında açıkladı 04:55
SON DAKİKA: Güneş tutulması olası büyük İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Ersoy canlı yayında açıkladı 22.10.2022 | 11:41
Dağda terörist, şehirde öğretmen! Şanlıurfa’da yakalanan PKK/YPG’li terörist tutuklandı 01:19
Dağda terörist, şehirde öğretmen! Şanlıurfa'da yakalanan PKK/YPG'li terörist tutuklandı 22.10.2022 | 11:18
2 polisimizi şehit etmişti! O hain yakalandı 02:07
2 polisimizi şehit etmişti! O hain yakalandı 22.10.2022 | 11:06

SON DAKİKA! Adıyaman’da kaza: 1 ölü, 10 yaralı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA