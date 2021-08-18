Son dakika: Afganistan Cumhurbaşkanı Gani suskunluğunu bozdu: "Bir tek elbise ve terliğimle..." | Video

Son dakika haberi: Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeyi terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yayınladığı video mesajda, “Sizi sattı ve kendi canı ve malı için devleti bırakarak kaçtı söylentilere inanmayın. Ben sadece bir tek elbise ve terliğimle vatanımı terk etmek zorunda kaldım” dedi.