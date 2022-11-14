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Son Dakika: Başkan Erdoğan G-20 için Bali'de | Video 14.11.2022 | 10:16
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Başkan Erdoğan Endonezya'da | Video 14.11.2022 | 09:35
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Bunun hesabı sorulacak | Video 13.11.2022 | 20:41
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MSB’den AFAD deprem tatbikatı paylaşımı | Video 12.11.2022 | 23:05
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Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na: Bu hukuk cambazlığıdır | Video 12.11.2022 | 22:38
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Türkiye’de saatler 18.57’de durdu | Video 12.11.2022 | 19:28
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Başkan Erdoğan’dan ‘deprem tatbikatı’ mesajı | Video 12.11.2022 | 19:00
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi nedeniyle Endonezya’nın Bali adasına geldi. Ayağının tozuyla diplomatik temaslarına başladı. Bali'de Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüşmesi başlayan Erdoğan'ın toplantı sonrasında kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.