SON DAKİKA: Başkan Erdoğan İsveç Başbakanı ile görüştü | Video

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Melih Altınok | Economist kime çalışıyor anladık da... 21.05.2022 | 15:26
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AK Parti’den Mansur Yavaş’a Oran Kavşağı tepkisi: "Beceriksizlik" | Video 20.05.2022 | 16:31
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Mahmut Övür | CHP'de istenmeyen adam 20.05.2022 | 15:06
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Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan AB'ye PKK/YPG tepkisi | Video 20.05.2022 | 14:43
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SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan AB'ye PKK/YPG tepkisi | Video 20.05.2022 | 14:08
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Melih Altınok | Kılavuzu Bill Gates olanın... 20.05.2022 | 12:50
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Hilal Kaplan | Ongun'un ipini kim çekti? 20.05.2022 | 12:39
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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı ile görüştü. Görüşmede İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu ele alındı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkileri ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu ele alındı. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN .