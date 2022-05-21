Video Haber SON DAKİKA: Başkan Erdoğan İsveç Başbakanı ile görüştü | Video
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan İsveç Başbakanı ile görüştü | Video

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan İsveç Başbakanı ile görüştü | Video

21.05.2022 | 17:03

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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı ile görüştü. Görüşmede İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu ele alındı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkileri ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu ele alındı. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN .

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