SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programında önemli açıklamalar | Video
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ'ta tören alanında İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Milli Muharip Uçağı'nın adını Yahya Kemal'in dizeleriyle açıkladı. MMU'nun adı KAAN oldu. Başkan Erdoğan, MMU'nun isim babasının MHP lideri Devlet Bahçeli olduğunu açıkladı. Başkan Erdoğan, KAAN ile 5. nesil savaş uçağı üretebilen dünyadaki 5 ülkeden biri olduğumuzu açıkladı..
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