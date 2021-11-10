Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kazımi'ye 'Geçmiş olsun' mektubu

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Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi'nin Bağdat'taki konutuna yönelik saldırıyı kınadı ve Kazımi'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'ye gönderdiği mektupta, Bağdat'taki konutuna yapılan terör saldırısını kınayıp, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Başkan Erdoğan, 7 Kasım'da konutuna düzenlenen saldırıdan yara almadan kurtulan Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'ye geçmiş olsun mektubu gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mektubunda şu ifadelere yer verdi:
"Sayın Başbakan, Aziz Kardeşim, Bağdat'taki konutunuza yapılan terör saldırısını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bu alçakça saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Türkiye Cumhuriyeti, terörle devam eden mücadelenizde size olan güçlü desteğini devam ettirmekte kararlıdır. Bu haklı mücadelenizde her zaman komşumuz Irak'ın yanında olacağımızı da bir kez daha tekrarlıyorum. En kalbi geçmiş olsun dileklerimi iletirken, Zat-ı Alilerinin sağlık ve mutluluğu ile dost ve kardeş Irak halkının esenlik ve refahı için en iyi temennilerimi yineliyorum."