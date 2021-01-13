Son dakika! Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Kongreleri'nde önemli açıklamalar | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas İl Kongreleri'ne video konferans yöntemiyle bağlanıp önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak hem mecliste ezici çoğunlukla temsil edileceğiz hem de Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanacağız." dedi. Erdoğan Kılıçdaroğlu'na sert tepki göstererek, "Her seçimi kaybetmiş bu zatın, zerre kadar onuru, kendisine azıcık saygısı olsa kasetle geldiği o koltuktan haysiyetiyle çekip giderdi" ifadelerini kullandı.