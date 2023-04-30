SON DAKİKA | Başkent Millet Bahçesi'nde tarihi buluşma! Başkan Erdoğan: 14 Mayıs'ta siyasi mevta olacaklar | Video
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerine doğru en büyük mitinglerinden birini bugün Ankara'da gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan Başkent Millet Bahçesi'nde tarihi kalabalığa hitap etti. Başkan Erdoğan, "Önce 6'lı masaydı, sonra 7'li oldu şimdi 9'lu masa oldu. Bay bay Kemal bu da yetmeyecek size. Sen onlarla yürü bizim yanımızda millet var, cumhur var." derken "14 Mayıs'ta benim milletim bunları siyasi mevta yapacak." ifadelerini de kullandı.
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