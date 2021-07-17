Son dakika: Başsavcılıktan Ümitcan Uygun açıklaması | Video

Ankara’da evinde ölü bulunan Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’i darp ettiği görüntülerle gündeme gelen ve uyuşturucu içerken çekilen videoları nedeniyle tutuklanan Ümitcan Uygun’un serbest bırakılmasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı.