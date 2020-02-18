Video Haber Son dakika! Bursa'da DEAŞ'lı teröristin yakalanma anı kamerada | Video

Son dakika! Bursa'da DEAŞ'lı teröristin yakalanma anı kamerada | Video

Son dakika! Bursa'da DEAŞ'lı teröristin yakalanma anı kamerada | Video
18.02.2020 | 10:21

Son dakika haberi... Bursa'da saldırı düzenlemek için istihbarat toplayan DEAŞ'lı teröristin polis ekipleri tarafında kıskıvrak yakalanma anı görüntüleri ortaya çıktı.

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