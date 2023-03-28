Son dakika: Cumhurbaşkanlığı seçimi geçici aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı | Video

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 'Geçici Aday Listesi' Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 14 Mayıs'ta yapılacak seçim öncesi yayımlanan 'Geçici Aday Listesi'nde; Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan yer aldı.