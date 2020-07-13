Video Haber Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan flaş Ermenistan açıklaması "Aklını başına toplasın" | Video

Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan flaş Ermenistan açıklaması "Aklını başına toplasın" | Video

Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan flaş Ermenistan açıklaması
13.07.2020 | 12:52

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Son Dakika Haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbayca Ordusu sınır birliklerine provokatif bir saldırıda bulunan Ermenistan'ın yaptığının kabul edilemez olduğunu belirterek uyarıda bulundu "Aklını başına toplasın"

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