Video Haber SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Tahıl Anlaşması ve Rusya çağrısı: Masaya getirilmeli! | Video
SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Tahıl Anlaşması ve Rusya çağrısı: Masaya getirilmeli! | Video

SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Tahıl Anlaşması ve Rusya çağrısı: Masaya getirilmeli! | Video

21.07.2023 | 20:49

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, "Türkiye olarak Venezuela'ya yönelik tek taraflı yaptırımlara ve dış müdahalelere karşıyız" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ekrem İmamoğlu’ndan İstanbul’a ihanet: 50 günde 200 toplantı... | Video 21:38
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'a ihanet: 50 günde 200 toplantı... | Video 21.07.2023 | 21:48
Son dakika: Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü | Video 03:05
Son dakika: Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü | Video 21.07.2023 | 20:52
SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Tahıl Anlaşması ve Rusya çağrısı: Masaya getirilmeli! | Video 03:36
SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Tahıl Anlaşması ve Rusya çağrısı: Masaya getirilmeli! | Video 21.07.2023 | 20:49
İtalya’da hortum | Video 00:53
İtalya’da hortum | Video 21.07.2023 | 17:52
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın annesi son yolculuğuna uğurlandı | Video 08:38
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı | Video 21.07.2023 | 14:54
Hilal Kaplan | Yeni CHP, yeni kaset 02:28
Hilal Kaplan | Yeni CHP, yeni kaset 21.07.2023 | 15:10
Melih Altınok | Kemal Bey bu ekibi çiğ çiğ yer 03:58
Melih Altınok | Kemal Bey bu ekibi çiğ çiğ yer 21.07.2023 | 15:08
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan emekli zammı açıklaması! Yeniden değerlendirilecek | Video 04:44
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması! "Yeniden değerlendirilecek" | Video 21.07.2023 | 14:26
MSB: “Metina’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi” | Video 00:17
MSB: “Metina'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi” | Video 21.07.2023 | 12:10
Memur ve Emekli için yeni zam maratonu! Memurun toplu sözleşme süreci 1 Ağustos’ta başlıyor | Video 03:05
Memur ve Emekli için yeni zam maratonu! Memurun toplu sözleşme süreci 1 Ağustos'ta başlıyor | Video 21.07.2023 | 11:08
CHP’de sızan toplantı polemiği büyüyor! Kılıçdaroğlu koltuğu kayıp mı ediyor? | Video 02:04
CHP’de sızan toplantı polemiği büyüyor! Kılıçdaroğlu koltuğu kayıp mı ediyor? | Video 21.07.2023 | 10:11
Kılıçdaroğlu Ümit Özdağ’ın bakanlık itiraflarını yalanlamadı: Özel protokol imzaladık | Video 01:54
Kılıçdaroğlu Ümit Özdağ’ın bakanlık itiraflarını yalanlamadı: Özel protokol imzaladık | Video 20.07.2023 | 23:05
SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu, Zoom toplantısı hakkında ilk kez konuştu: Etik olarak rahatsız edici | Video 06:00
SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu, Zoom toplantısı hakkında ilk kez konuştu: Etik olarak rahatsız edici | Video 20.07.2023 | 23:01
Survivor Hikmet, başcazgırı Dede’yi sokak ortasında sopayla böyle darp etti | Video 01:40
Survivor Hikmet, başcazgırı Dede'yi sokak ortasında sopayla böyle darp etti | Video 20.07.2023 | 21:12
Başkan Erdoğan’dan dünyaya çağrı: KKTC’yi bir an evvel tanıyın | Video 13:32
Başkan Erdoğan'dan dünyaya çağrı: KKTC'yi bir an evvel tanıyın | Video 20.07.2023 | 19:15
Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü: 2 kritik anlaşma imzalandı | Video 00:33
Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü: 2 kritik anlaşma imzalandı | Video 20.07.2023 | 18:29
Başkan Erdoğan KKTC’ye ilk resmi uçuşta kokpitte | Video 01:54
Başkan Erdoğan KKTC’ye ilk resmi uçuşta kokpitte | Video 20.07.2023 | 17:09
Kıbrıs Adası’nın en büyük havalimanı açıldı | Video 05:14
Kıbrıs Adası’nın en büyük havalimanı açıldı | Video 20.07.2023 | 16:30
Son Dakika: Başkan Erdoğan Çağrımı yineliyorum diyerek açıkladı! Uluslararası topluma Kıbrıs çağrısı | Video 05:20
Son Dakika: Başkan Erdoğan "Çağrımı yineliyorum" diyerek açıkladı! Uluslararası topluma "Kıbrıs" çağrısı | Video 20.07.2023 | 14:09
SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! | Video 02:27
SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! | Video 20.07.2023 | 14:16

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA