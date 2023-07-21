SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Tahıl Anlaşması ve Rusya çağrısı: Masaya getirilmeli! | Video
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, "Türkiye olarak Venezuela'ya yönelik tek taraflı yaptırımlara ve dış müdahalelere karşıyız" dedi.
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