Video Haber Son dakika! Diyanet'ten teravih namazı kararı: Evde kılınacak | Video

Son dakika! Diyanet'ten teravih namazı kararı: Evde kılınacak | Video

Son dakika! Diyanet'ten teravih namazı kararı: Evde kılınacak | Video
06.04.2021 | 12:04

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika! Diyanet'ten teravih namazı kararı: Evde kılınacak | Video 01:26
Son dakika! Diyanet'ten teravih namazı kararı: Evde kılınacak | Video 06.04.2021 | 12:04
FETÖ'nün tepe yönetimiyle irtibatı olanlara operasyon: 15 gözaltı | Video 00:36
FETÖ'nün tepe yönetimiyle irtibatı olanlara operasyon: 15 gözaltı | Video 06.04.2021 | 11:02
Mahmut Övür | İmzacı komutanı halk kurtarmıştı! 04:02
Mahmut Övür | İmzacı komutanı halk kurtarmıştı! 06.04.2021 | 11:37
MHP Lideri Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısı'da önemli açıklamalarda bulundu 45:06
MHP Lideri Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısı'da önemli açıklamalarda bulundu 06.04.2021 | 11:21
Yavuz Donat | İki akil adam 05:56
Yavuz Donat | İki akil adam 06.04.2021 | 11:01
Mehmet Barlas | Darbecilik ayıp ama her yatırıma karşı çıkmak daha da ayıp değil mi? 02:57
Mehmet Barlas | Darbecilik ayıp ama her yatırıma karşı çıkmak daha da ayıp değil mi? 06.04.2021 | 11:00
Emekli amirallere kritik sorular. Darbe imalı bildiri soruşturması hangi aşamada? İşte detaylar | Video 01:43
Emekli amirallere kritik sorular. Darbe imalı bildiri soruşturması hangi aşamada? İşte detaylar | Video 06.04.2021 | 10:10
Okan Müderrisoğlu | Darbe virüsü... Demokratik antikor 03:26
Okan Müderrisoğlu | Darbe virüsü... Demokratik antikor 06.04.2021 | 10:13
SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayında ilk kez açıkladı! O gece sabaha kadar uyumadık | Video 01:07:35
SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayında ilk kez açıkladı! "O gece sabaha kadar uyumadık" | Video 06.04.2021 | 00:01
Telefon dolandırıcılarına inandı, 100 kilometreyi ticari taksiyle gelip 350 bin TL kaptırdı | Video 01:47
Telefon dolandırıcılarına inandı, 100 kilometreyi ticari taksiyle gelip 350 bin TL kaptırdı | Video 05.04.2021 | 23:00
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten skandal bildiriyle ilgili açıklama: Zaman ayarlı provokasyon | Video 34:38
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten skandal bildiriyle ilgili açıklama: Zaman ayarlı provokasyon | Video 05.04.2021 | 21:58
Başkan Erdoğan Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret etti | Video 00:51
Başkan Erdoğan Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret etti | Video 05.04.2021 | 19:47
Skandal darbe bildirisine tepki yağdı! 103 amiralin imzaladığı... | Video 03:30
Skandal darbe bildirisine tepki yağdı! 103 amiralin imzaladığı... | Video 05.04.2021 | 18:55
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan amirallerin skandal bildirisine sert tepki: Destek bildirisi yayınladıklarını görmedik | Video 19:31
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan amirallerin skandal bildirisine sert tepki: Destek bildirisi yayınladıklarını görmedik | Video 05.04.2021 | 18:35
Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi’ndeki toplantıda skandal görüntüler 00:38
Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi’ndeki toplantıda skandal görüntüler 05.04.2021 | 15:50
Melih Altınok | Hasan abi yine denk getirmedi! 04:12
Melih Altınok | Hasan abi yine denk getirmedi! 05.04.2021 | 15:36
Erman Toroğlu | Tatlı 10 numara iş yaptı 02:19
Erman Toroğlu | Tatlı 10 numara iş yaptı 05.04.2021 | 14:47
Kerem Alkin | Süveyş, Kafkaslar ve Boğazlar 04:32
Kerem Alkin | Süveyş, Kafkaslar ve Boğazlar 05.04.2021 | 14:45
SON DAKİKA: Emekli amirallerin darbe imalı gece yarısı bildirisinin perde arkasında ne var? 19:26
SON DAKİKA: Emekli amirallerin darbe imalı gece yarısı bildirisinin perde arkasında ne var? 05.04.2021 | 13:41
Vatandaşlardan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: 'İBB sosyal yardımlarda bizi ayırıyor' 00:29
Vatandaşlardan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: 'İBB sosyal yardımlarda bizi ayırıyor' 05.04.2021 | 13:30

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Teravih namazı camide kılınacak mı?' sorusunun yanıtını verdi. Katıldığı programda Ramazan ayına dair merak edilenlere açıklık getiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik." dedi. Erbaş, ayrıca aşı olmanın orucu bozmayacağını da ifade etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA