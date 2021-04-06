Son dakika! Diyanet'ten teravih namazı kararı: Evde kılınacak | Video

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Teravih namazı camide kılınacak mı?' sorusunun yanıtını verdi. Katıldığı programda Ramazan ayına dair merak edilenlere açıklık getiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik." dedi. Erbaş, ayrıca aşı olmanın orucu bozmayacağını da ifade etti.