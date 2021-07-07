Son dakika: Dubai'de büyük bir patlama! Bölgede yangın çıktı | Video

Son dakika haberi... Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bulunan Cebel Ali Liman'ında büyük bir patlamanın meydana geldiği bildirildi. Patlamanın ardından yangın çıkarken, olayın neden yaşandığı henüz bilinmiyor. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.