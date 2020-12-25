SON DAKİKA HABERİ: 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte kısıtlama detayları | Video

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktığı günden beri tüm dünyaya kabus gibi çöken korona virüs ülkemizde etkisini sürdürmeyi devam ettiriyor. Dünyanın birçok ülkesiyle birlikte Türkiye'de de zaman zaman uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları vaka ve ölüm oranlarının düşmesine katkı sağlıyor. Bu akşam itibarıyla da 56 saatlik korona virüs kısıtlaması başladı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre kısıtlamanın olduğu saatlerde kimler uygulamadan muaf olacak? Kısıtlama ne zaman bitecek? İşte saat 21.00'da başlayan 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma yasağının detayları...