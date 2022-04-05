Son dakika haberi | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar | Video

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye olmadan Ukrayna zirvesi yapmasının bir manası olmadığını belirten Çelik, " Şu anda AB'nin ortaya koyması gereken diplomatik kapasiteyi tek başına Türkiye ortaya koyuyor. Liderler zirvesinde muhakkak şekilde Türkiye'nin de Cumhurbaşkanı olması gerekir." dedi.